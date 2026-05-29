2025年に実施された国勢調査によりますと新潟県の人口は207万人を割り戦後最少となりました。県が29日発表した2025年の国勢調査速報値によりますと、新潟県の人口は206万8,476人で戦後最少です。また前回の国勢調査が行われた2020年に比べますと13万2,796人減っていて減少数は過去最多、減少率は6％で過去最大ということです。一方、世帯数は86万5,412世帯で、前回調査より662世帯増加していて、単身世帯などが増加しているとみら