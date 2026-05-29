お笑い芸人のナイツ・塙宣之さんは、プライベートで行った旅先で右の頬骨を折ってしまったそう。しかし、悲しい思い出では終わらせていないようで――（構成：上田恵子撮影：木村直軌）【写真】ケガをした当時の痛々しい様子* * * * * * *真っ暗な道で溝にスポーンと……2025年2月25日、僕は顔面骨折という大ケガをしました。現場は、人気ドラマ『ホットスポット』のロケ地である山梨県富士吉田市。ドラマにハマった僕と後輩芸人