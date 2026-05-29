All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、茨城県在住30歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：すい年齢・性別：30歳・女性同居家族構成：本人、夫、子ども3人居住地：茨城県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：500万円現預金：100万円リスク資産：なし夫の年収400万円・妻100万円。毎月の貯蓄はほぼできず夫婦の働き方は「フルタイ