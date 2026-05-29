山形市によりますと、きょう午前８時１５分ごろ、山形市山寺でクマ１頭が目撃されました。 【画像】目撃現場 現場は線路の近くで、千手院踏切から東におよそ２０メートルの地点ということです。 市では現場周辺のパトロールや広報車による注意喚起をおこなうほか、のぼり旗の設置などで注意を呼びかけています。 ■目撃現場（画像）