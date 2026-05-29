いわゆる「ゾンビたばこ」を使用したとして有罪判決を受けた羽月被告がSNSの生配信で、他に5人の選手が購入していたと明かしました。■元カープ選手羽月隆太郎被告「本当にご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。」「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を使用したとして有罪判決を受けた元カープ選手の羽月隆太郎被告。昨夜、自身のほかに5人の選手が購入していたことや逮捕後に否認して