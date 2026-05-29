アーティストのGACKT（52）が29日、自身のXを更新。プロ野球・読売ジャイアンツの監督を辞任した阿部慎之助氏をめぐる一連の騒動について言及し、さまざまな意見が飛び交っている。【写真】GACKTの投稿、さまざまな意見が飛び交う投稿で「巨人軍監督の阿部さんが逮捕され辞任した報道が各所で流れた。暫くずっと様子を見ていたが、なんとも気分が悪い流れが各所に多くあった」と振り返り。報じられた逮捕のいきさつについて「