◇MLB カブス 7-2 パイレーツ（日本時間29日、PNCパーク）カブスの鈴木誠也選手が、5打数2安打2打点の活躍を見せました。パイレーツの先発は昨季サイ・ヤング賞受賞のポール・スキーンズ投手。5回1/3で10個の三振を奪う投球でしたが、鈴木選手は4回、レフトへの先制タイムリーヒットを放ちます。6回は2番手メイソン・モンゴメリー投手にショートゴロに打ち取られますが、その間に三塁走者が生還し、この試合2打点目を挙げます。さ