日韓の女性5人組「ILLIT（アイリット）」の日本人メンバー・モカ（21）が活動再開することが29日、発表された。所属事務所「BELIFT LAB」が明らかにした。ファンコミュニティープラットフォーム「Weverse（ウィバース）」にBELIFT LABの声明が掲載され、「ILLITのメンバーモカが、音楽番組の最終週のステージに参加いたします」と明かし、モカの活動再開を発表。一連の経緯について「モカはこれまで治療と休息を並行しながら