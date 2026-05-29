八代市庁舎建設のあっせん収賄事件をめぐり、工事を落札できるよう、成松容疑者らに賄賂として現金を贈った東京都の「前田建設工業」を熊本県は29日、県発注工事において2か月の指名停止としました。指名停止措置を受けたのは、準大手ゼネコンの「前田建設工業」です。熊本県によりますと、前田建設工業九州支店の社員が八代市の新庁舎建設をめぐり、工事を落札できるよう八代市議の成松由紀夫容疑者らに対し贈賄行為を行ったとし