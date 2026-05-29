吉本新喜劇の小籔千豊（52）が29日、大阪市内で「KOYABU SONIC 2026」（9月21〜23日、インテックス大阪）の概要説明会見を開いた。小籔が主宰する“音楽と笑いとゲームの融合”をテーマにした唯一無二の同フェス。2008年に大阪城音楽堂でスタートし、その後会場を替え、15〜16年とコロナ禍に見舞われた20〜22年を除き過去13回開かれてきた。今年の出演アーティスト、芸人らの第1弾発表が行われ、初日（21日）は「新しい学校