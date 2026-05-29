沖縄県の玉城デニー知事沖縄県の玉城デニー知事は29日の記者会見で、同県名護市辺野古沖の船転覆事故を受け、文部科学省が同志社国際高（京都府）の学習プログラムは政治的中立に反すると判断したことに関し「事故は事故として厳正に対応が取られるべきであり、平和教育は平和教育として行われるべきだ」と訴えた。玉城氏は「事故を契機に教育の内容を点検することはあってはならない」とも強調。文科省の判断について「行政権