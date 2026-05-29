開かれた参院本会議＝29日午前医療保険制度改革に向けた健康保険法などの改正法は29日の参院本会議で与党などの賛成多数により可決、成立した。少子化対策の一環として、公的医療保険を適用して出産費用を無償化する。2028年6月ごろまでに始まる見込みで、準備が整った医療機関から移行する。成分や効能が市販薬と似た「OTC類似薬」を処方された患者の自己負担に薬剤費の25％を上乗せする制度を創設する。政府は医療保険制度改