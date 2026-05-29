歌舞伎俳優の市川團十郎（４８）が２９日、東京・歌舞伎座タワーで、令和８年７月歌舞伎座「七月大歌舞伎」（７月２〜２６日）の取材会を行った。１月に新橋演舞場で上演した「春興鏡獅子」を再演。娘のぼたん（１４）、息子の新之助（１３）と再び親子共演を果たす。半年後に再演となり、團十郎は「断ったんですけどね」とポツリ。「１月にやったじゃないか。（歌舞伎座まで）１５０メートルしか違わない」とやりとりしたが、