Intelが次世代携帯ゲーム機向けに設計されたプロセッサー「Intel Arc G」シリーズを発表しました。「妥協のない、スムーズで没入感のあるゲームプレイと優れたバッテリー駆動時間を実現する」とのことです。Intel Arc G-Series Processors Set a New Standard for Handheld PC Gaming - Intel Newsroomhttps://newsroom.intel.com/client-computing/intel-arc-g-series-processors-set-a-new-standard-for-handheld-pc-gamingIntel