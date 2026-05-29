ファミリーマートは、アニメ『ブルーロック』とコラボレーションをした「ファミマで熱狂!6月はブルーロックで盛り上がれ!」キャンペーンを6月2日から順次全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施する。○描きおろしデザインのオリジナル景品や限定グッズを展開ファミリーマートとサッカーアニメ『ブルーロック』とのコラボレーションキャンペーン「ファミマで熱狂!6月はブルーロックで盛り上がれ!」では、対象のお菓子を買うと