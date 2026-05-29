３億円の家購入で話題になったタレントの鈴木奈々のオフショットが話題になっている。鈴木は、２９日までに公開したインタグラムを更新。胸元が大胆に開いたデザインになっているカーディガンを着用。さらに、ショートパンツを合わせコーデを披露した。鈴木は「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら５１キロでした５２キロだったから１キロ減ってた！」とさらに減量したことを報告。続けて「今から焼きそば作っ