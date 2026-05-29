◆ファーム・リーグ巨人―阪神（２９日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２９日、ファームリーグ・阪神戦のスタメンを発表した。この日からの３連戦は「伝統の一戦〜ＴＨＥＣＬＡＳＳＩＣＳＥＲＩＥＳ〜」として開催され、６月２６日〜２８日には敵地・日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム尼崎でも開催される。ドラフト３位・山城京平投手が約１か月ぶりに先発登板。４月２２日の同・西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）