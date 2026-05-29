◆女子プロゴルフツアーリゾートトラストレディス第２日（２９日、福島・グランディ那須白河ＧＣ＝６５００ヤード、パー７２）ツアー通算１勝の阿部未悠（ミネベアミツミ）が８番パー３（実測値１２９ヤード）でホールインワンを達成した。強風が吹き荒れる難しい条件で、１イーグル、３バーディー、１ボギーの６８で回り、通算２アンダーとして、第１日の４６位から阿部がホールアウトした時点で７位に急浮上した。アゲンス