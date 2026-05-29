ロースターをめぐる動きに必死に食らいついているキム・ヘソン内野手（金慧成＝２６）が心境を語った。守備走塁に定評があるとはいえ、最近は肝心の打撃が下降気味。右投手にも苦戦する場面が見られ、３Ａオクラホマで活躍するフリーランドの昇格でマイナー降格の危機にあった。ところが復帰したばかりのキケ・ヘルナンデスが腹斜筋負傷で再び故障者リスト入りし、続けてテオスカー・ヘルナンデスも離脱。急きょ外野にコンバー