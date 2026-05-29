看護師向け人材紹介「ナース専科 転職」と看護師・看護学生向けコミュニティ「ナース専科」を運営するエス・エム・エスは2026年5月28日、「看護師の働き方に関する意識調査」を発表した。本調査は2026年3月2日〜31日、全国の病院・クリニック・訪問看護ステーション・介護施設等における看護師の勤務先の管理者、人事担当など577人を対象に、Webを使用したアンケートにて行われた。看護師の働き方に関する意識調査○6割超が賃上げ