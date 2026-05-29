「ＭａｔｔＲｏｓｅ」ことアーティストのＭａｔｔが２９日放送のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に生出演した。この日は「仲良し２世ＳＰ」と題し、俳優・石田純一、松原千明さんの娘でモデルのすみれと一緒に登場。１か月半で１８キロのダイエットに成功したＭａｔｔの美容法にも迫る内容だ。同番組の「スタジオ３回目」というＭａｔｔは、脚の長さが際立つ黒のパンツコーデ。すみれとはカラオケ