【モデルプレス＝2026/05/29】HKT48およびIZ*ONE（アイズワン）の元メンバーで女優の矢吹奈子が、28日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「あざとくて何が悪いの？」（毎週木曜深夜0時55分〜）に出演。IZ*ONE時代にキュンとした出来事を明かした。【写真】矢吹奈子、STARTOイケメンから壁ドンされ至近距離◆矢吹奈子「あざといは苦手」番組MCのお笑いコンビ・南海キャンディーズの山里亮太から「アイドルをやってらっしゃったから