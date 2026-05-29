陸上自衛隊佐賀駐屯地に配備されている輸送機オスプレイの飛行訓練が来月以降、奄美大島とその周辺海域でも始まることになりました。 陸上自衛隊佐賀駐屯地には去年、輸送機オスプレイ17機が配備され、南西諸島などでの有事や災害時に人員や物資の輸送を担います。 鹿屋を含む九州各地の自衛隊施設を使った飛行訓練をしていますが、九州防衛局によりますと、来月以降、奄美大島の瀬戸内分屯地での離着陸訓練や、その周辺海域で