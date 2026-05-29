羽田空港を離陸後「上空で機材の不具合がある」 29日午前、羽田空港を離陸して鹿児島空港に向かっていた日本航空の645便が、上空で機材に不具合があり、成田空港に着陸しました。乗客乗員226人にけがはないということです。 国土交通省やJALによりますと、29日午前10時5分羽田発・鹿児島行きの日本航空645便が、羽田空港を離陸した後、「上空で機材の不具合がある」と報告がありました。 乗客218人と乗員8人が搭乗 645便は、