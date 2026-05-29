【モデルプレス＝2026/05/29】AAAの宇野実彩子が5月28日、自身のInstagramを更新。テニスをする姿を披露し、話題を呼んでいる。【写真】NEWS小山の39歳妻「スタイル抜群」ミニスカ＆ノースリテニスウェア姿◆宇野実彩子、ミニスカ＆ノースリテニスウェア姿公開宇野は「運動神経悪すぎて学校のテニス全然楽しくなかったけど何周もしてやっと楽しい」とつづり、動画を投稿。首元や腕周り、裾に黒のラインが入ったショート丈のノース