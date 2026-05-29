バレーボール女子日本代表の宮部藍梨選手（27）が、27日、アメリカ・メジャーリーグバレーボール（MLV）のミネソタに加入することが決まった。同クラブが公式サイトで発表した。兵庫県尼崎市出身の宮部選手は、金蘭会高校（大阪）、ミネソタ大学（USA）を経て、2022年にヴィクトリーナ姫路へ加入。4シーズンにわたって主軸として活躍し、Vリーグ女子2部での無敗優勝、クラブのトップカテゴリー初タイトルとなる皇后杯制覇など