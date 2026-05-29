渋谷陽一最後の単行本「メディアとしてのロックン・ロール渋谷陽一評論集 1972-1996」「メディアとしてのロックン・ロール渋谷陽一評論集 1997-2025」が、6月9日（火）に上下巻同時刊行されることが決定した。ロッキング・オン・グループの創業者であり、昨年7月に逝去した渋谷陽一。本書は、1972年に洋楽誌『rockin'on』を創刊して以来、音楽、映画、政治、美術など多岐にわたる分野で鋭い評論を展開してきた渋谷のテキストの