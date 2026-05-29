中東情勢の緊迫が長期化し、農林水産業や食品産業にも影響が広がっている。スナック菓子の国内最大手カルビーは、印刷用カラーインクの調達が不安定になっていることから、『ポテトチップス』や『かっぱえびせん』など、一部商品のパッケージを白黒の2色に変更すると発表。カゴメも、トマトケチャップの外装パッケージを当面の間、印刷部分を減らした透明なデザインに変更することを決めた。印刷の下地に