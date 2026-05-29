フィリピン発の8人組ガールズグループ、BINIがSUMMER SONIC 2026に出演する。母国で”Nation's Girl Group（国民的ガールズグループ）”と称され、P-popの新たな波を牽引してきた8人は、8月14日（金）に大阪、16日（日）に東京のステージへ。サマソニでの初対面を前に、彼女たちの魅力が掴める25曲をおさらいしておきたい。Aiah、Colet、Maloi、Gwen、Stacey、Mikha、Jhoanna、Sheena──ABS-CBNのアイドル育成プログラム「Star Hu