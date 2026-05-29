住宅のリフォーム詐欺を繰り返していたとみられる男5人が神奈川県警に逮捕されました。詐欺などの疑いで逮捕されたのは、伊藤幹太容疑者（28）や藤居一真容疑者（28）ら男5人です。伊藤容疑者らはおととし12月から去年2月、「せっかくトイレを新しくしたのに、このままだとキッチンのさびがトイレに移ってしまいますよ」などとうそをつき、埼玉県川越市の男性（53）から440万円をだまし取ったなどの疑いがもたれています。警察によ