兵庫県たつの市の住宅で母親と娘が殺害された事件で、公開手配中の男とみられる人物が、2人の遺体が発見された当日の朝にも現場近くの防犯カメラに写っていたことが分かりました。今月19日、たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）の遺体が見つかった事件で、警察は住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）を、千尋さんを殺害した疑いで全国に指名手配しています。遺体が発見された当日の午前に事件現場の近くで