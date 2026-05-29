ヤクルトドラフト1位の松下歩叶内野手（23）と、塩見泰隆外野手（32）が29日、1軍に合流する。強打の右打ちの内野手で背番号「6」を背負う松下は、1軍キャンプスタートも「左太腿裏の筋損傷」で離脱。リハビリを経て、4月11日のオイシックス戦から実戦に出場し、2軍では26試合で打率・286、2本塁打、10打点をマークしていた。塩見は2年連続で左膝前十字じん帯を痛めて手術を受けるなど、故障からの復活を目指し調整。2軍戦で