総務省が29日に発表した2025年に行われた国勢調査の速報によると、2025年10月1日時点での日本の人口は1億2304万9524人で、5年前の前回調査と比べて309万6575人減少した。減少幅は過去最大だった。総務省は、「少子高齢化が進み、自然減が拡大しているため」と説明していて、国別では、5年前の11位から12位に順位を落としている。国別人口ランキングでは、インドが中国を抜いて世界一となっており、3位はアメリカ。4位のインドネシ