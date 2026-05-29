e−Sportsチーム「FENNEL」創業者の「仏さん」こと堀田・マキシム・アレクサンダー氏（27）が29日、Xで結婚を発表した。「ついこの間入籍しました〜2年の遠距離を乗り越えてようやく一緒に、楽しくやってます。芸能人でもないし報告はこの辺で」とつづった。仏さんは、スマホゲーム「荒野行動」のプレイヤーとして活躍。立教大在学中の19年にFENNELを創業。国内有数のe−Sportsチームに育て上げた一方、アパレル事業も展開。24年に