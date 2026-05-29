開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアでクール教信者氏のマンガ「ぱらのいあけ～じ」が約半額となるセール価格で販売されている。 対象となっているのは1～7巻まで。1巻は無料、2巻から5巻が384円、6巻が391円、7巻が413円となっている。なお、1巻と2巻は読み放題サービス「Kindle Unlimited」の対象作品となっている。 なお、セール自体の中止の可能