5月29日（現地時間28日、日付は以下同）。NBAは、理事会で圧倒的多数の支持によって、2027年のドラフトからドラフトロッタリー（指名順位の抽選会）の方式を変更することが決定したと発表した。 新たなドラフトロッタリー制度“3-2-1ロッタリー”では、ロッタリー参加チーム数がこれまでの14チームから16チームへ拡大。プレーオフ、プレーイン・トーナメント