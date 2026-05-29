北中米ワールドカップに臨む日本代表は29日、キリンチャレンジカップ・アイスランド戦(31日、MUFG国立)に向けて千葉市内でトレーニングを行った。新たにMF伊東純也(ゲンク)、DF伊藤洋輝(バイエルン)、MF久保建英(ソシエダ)ら10人が合流し、26人全員が集合。報道陣に公開された冒頭約20分間では全員が参加し、スパイク姿でボール回しなどのウォーミングアップを行った。新たに合流したのは伊東、伊藤、久保、GK鈴木彩艶(パルマ)