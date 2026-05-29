5月29日、三遠ネオフェニックスは、佐々木隆成、津屋一球、湧川颯斗の3選手と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。なお、佐々木は2027－28シーズンまでの2年契約となる。 30歳の佐々木は、180センチ77キロのポイントガード兼シューティングガード。天理大学在学中だった2018－19シーズンに大阪エヴェッサの特別指定選手としてBリーグデ