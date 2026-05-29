U-15日本代表は今月クロアチア遠征を行い、ブラトコ・マルコビッチ杯に参加して8チーム中4位となった。2011年生まれの選手で構成されるU-15日本代表は今回が初めての活動。城和憲監督のもとで初陣に臨んだ。19日の初戦はU-15イングランド代表と対戦した。前半にFWエデン・マホーニー・スミス(チェルシー)にこぼれ球を押し込まれて先制を許すと、MFブライアン・ナイオニ(マンチェスター・U)に追加点を奪われて0-2で前半を終了。