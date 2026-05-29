★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２宇宙開発関連 ３量子コンピューター ４人工知能 ５フィジカルＡＩ ６データセンター ７半導体製造装置 ８ドローン ９セラミックコンデンサー １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「防衛」が１４位にランクインしている。 政府は４月下旬、防衛装備移転三