愛犬家向けライフスタイルマガジン『DOG LOVERS PRESS』Vol.003が、5月28日に徳間書店より発売された。 【画像】『DOG LOVERS PRESS』Vol.003、表紙は前澤友作と利休 本号の大特集は「犬とどこまでいける？」。表紙には前澤友作と愛犬・利休、裏表紙にはバービーと愛犬・神が登場する。“愛犬と叶えたい夢”をテーマに、犬と共に生きる人々のライフスタイルを紹介する一冊となっている。 巻頭特集「こ