栃木シティは29日、FW東川続(23)が期限付き移籍先のタンピネス・ローバース(シンガポール)へ完全移籍することを発表した。東川は国士舘大4年時の関東大学リーグ1部で最多得点タイ(大会規定で得点王とはならず)となり、大卒で栃木Cに加入。ただ、プロ1年目はJ3で9試合0得点だった。昨年7月からタンピネス・ローバースへ期限付き移籍し、シンガポールリーグ20試合19得点やAFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)9試合6得点などを記録