ものであふれたキッチンを使いやすく！古堅純子さんのキッチン収納を100%活用する片づけ【画像で見る】3つのラインを整えてキッチンの収納力を最大限まで引き出す！料理は好きだけど、「調理道具の出し入れが面倒！」「ごちゃついて盛りつけスペースがない！」「掃除がたいへん…」などキッチンのお悩み、ありますよね。そこで今回は、収納のプロ古堅純子さん直伝の片づけのコツをご紹介！教えてくれたのは▷古堅純子さん教え