四国化成ホールディングス [東証Ｐ] が5月29日昼(12:00)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の60円→45円(株式分割前換算では60円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026 年６月 30 日（火曜日）を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を１株につき２株の割合をもって分割いた
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. アッコ「鼻につく」ジャンボ説教
- 2. 助手席の窓から顔出し…女性死亡
- 3. 回転寿司に洗剤 SNSで動画が拡散
- 4. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 5. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 6. 動かないお巡りさん 正体に驚き
- 7. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 8. 旭川転落 少女を裸にさせたワケ
- 9. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 10. 男バレ佐藤容疑者に周囲呆れてた
- 1. 助手席の窓から顔出し…女性死亡
- 2. 回転寿司に洗剤 SNSで動画が拡散
- 3. 学生死亡 法廷で流れた外道動画
- 4. 栃木強殺「数百万円の報酬」
- 5. 2日無断欠勤…寝室に夫婦の遺体
- 6. 阿部氏逮捕「娘アホ?」投稿波紋
- 7. 10代に性的暴行か 84歳男逮捕
- 8. 羽月被告 指定薬物「6人が購入」
- 9. 栃木強殺 40代の男を公開手配へ
- 10. 東京の公園に巨大なフン クマか
- 1. 日本人口 5年で310万人近く減少
- 2. 旭川転落 少女を裸にさせたワケ
- 3. 15歳少女に乱暴か 声優の男逮捕
- 4. 匿流の呼び方「珍流団」改名提案
- 5. 「ナチュラル」会長5回目の逮捕
- 6. 税控除見送り 現金給付に一本化
- 7. 女性専用chocoZAP「夜の店かと」
- 8. 真珠の耳飾りの少女展 争奪戦か
- 9. ネガキャン動画疑惑巡り緊迫展開
- 10. 世耕弘成氏が自民党に復党願提出
- 1. 露の批判は「ばかげている」反論
- 2. 中国の報道官「日本は災いの種」
- 3. 日本が「言行不一致」露呈と批判
- 4. 韓人気YouTuber アカウント削除
- 5. 短剣発言に「一線越えた」と反発
- 6. 日本の情報会議法に懸念 中国
- 7. トランプ氏そっくり? 命救われた
- 8. エボラ出血熱疑い 1000人超える
- 9. イラン航空の給油を遮断へ 米
- 10. トランプ氏告発 女性を刑事捜査
- 1. 「心が病んで当然の会社」の特徴
- 2. 駅前にタワマンできて地元民悲劇
- 3. 百名店ソムリエが絶賛のノンアル
- 4. 月15万円あれば十分→甘かった
- 5. 「ググる」が変化 背景に危機感
- 6. トヨタ 次世代EVの開発を中止に
- 7. もう来なくていい…初孫を拒絶
- 8. 完全養殖ウナギ きょうから販売
- 9. 孤立する人が使う「NGワード」
- 10. 非正規は安く使える→実は勘違い
- 1. Amazonでモンベルが最大40%OFFに
- 2. 【Amazon スマイルSale】最大40%オフに！PC周辺機器・ガジェットがセール中
- 3. アンダーアーマーがAmazonでSALE
- 4. アディダス靴がAmazonで45%OFFに
- 5. AmazonでNBシューズが最大48%OFF
- 6. Qualcomm「Snapdragon C」発表、300ドル台Windowsノート狙う MacBook Neo対抗を視野に
- 7. 滝汗対策に今売れてる神インナー
- 8. ヘッドフォン「H6 Air」試用
- 9. 【Amazon スマイルSale】THE NORTH FACEの人気商品が最大45%オフに
- 10. コールマンがAmazonで41%OFFに
- 11. シャオミ 新型ウォッチS5発売へ
- 12. シャオミ、「Xiaomi 17T／17T Pro」発表 カメラやバッテリーなどを大幅強化
- 13. Xperia1VIIIレビュー カメラ強化
- 14. 「Xiaomi 17T Pro」クイックフォトレビュー
- 15. 新製品レビュー：Xiaomi 15 Ultra “高級コンデジ”に代わる1台となるか？ ライカ協業のカメラ機能を搭載したハイエンドスマートフォン
- 16. VRChat内で「本物の星空」観測
- 17. 元テレビ局員が解説。Meta社は「カモを徹底的にしゃぶり尽くす」仕組みだった？ロイター記者が暴いたAI審査の闇
- 18. 宇和海に面するリアス式海岸の土地とそこに生きる人々を写した6年間の記録。写真集「UWAKAI」宮脇慎太郎
- 19. ソニーから新世代液晶“True RGB”ブラビア誕生。姿が映り込まない超低反射フィルムも
- 20. オーストラリア発のカメラアクセサリーブランド「URTH」が日本上陸 可変NDフィルター、マウントアダプター、カメラバッグなど
- 1. 男バレ佐藤容疑者に周囲呆れてた
- 2. 大坂なおみ ファッションに批判
- 3. 大谷に異変「我を失っている」
- 4. 羽月隆太郎氏の暴露配信に反感も
- 5. メッシ 6大会連続のW杯メンバー
- 6. 羽月被告 黙秘は「時間稼ぎ」
- 7. 広島幹部 羽月被告の配信に言及
- 8. 大谷翔平 放送禁止用語叫んだか
- 9. 村上宗隆が低評価 圏外に米怒り
- 10. 広陵野球部から「排除必要ある」
- 1. アッコ「鼻につく」ジャンボ説教
- 2. 嵐特集「あさイチ」にファン憤り
- 3. 椎名林檎に「見損なった」の声
- 4. テレ朝が「あのちゃんねる」終了
- 5. 相葉雅紀の実家で「消えたもの」
- 6. 脳梗塞を発症 鈴木愛來の近況
- 7. 藤森慎吾 Xアカを「凍結させて」
- 8. 嵐ラスト公演 デカいTVで観る術
- 9. 坂口健太郎に女性から酷評の嵐
- 10. 王林「下着見せ」ショットに称賛
- 1. どう見ても下着…なぜ流行する
- 2. 高2の娘 まさかの行動で高校退学
- 3. 反り腰改善する腹筋トレーニング
- 4. 両足切断を経験 女性の「変化」
- 5. ミスドの新作ドーナツを実食
- 6. 阿部氏への浅はかな同情に絶望
- 7. 海外売春中にホストと別れを決意
- 8. 尾行で不倫発覚 夫の呆れた反応
- 9. コレ全部【セブン-イレブン】限定ッッ！！「新作アイス」に注目
- 10. 「よく産むよね」高齢出産を嘲笑