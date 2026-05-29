四国化成ホールディングス [東証Ｐ] が5月29日昼(12:00)に配当修正を発表。6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の60円→45円(株式分割前換算では60円)に修正したが、実質配当は変わらない。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2026 年６月 30 日（火曜日）を基準日とし、同日最終の株主名簿に記載または記録された株主の有する普通株式を１株につき２株の割合をもって分割いた