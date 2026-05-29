村上宗隆内野手の本塁打量産に、西田陸浮内野手のデビューなど話題に事欠かない2026年のホワイトソックス。村上、コルソン・モンゴメリー内野手、ミゲル・バルガス内野手という看板打者が脚光を浴びる陰で、現在着々と存在感を増している男がいる。先発右腕のデービス・マーティン投手だ。28日（日本時間29日）のツインズ戦でも6回を投げ被安打2、1失点の好投で勝利投手となった。今季11試合に登板、8勝1