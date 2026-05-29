同じように会話しているはずなのに、なぜか本音を話してくれる相手と、建前ばかりになる相手っているもの。「ちゃんと会話しているのに、なんだか距離が縮まらない」という感覚を抱いたことはありませんか？実は男性は、“たくさん質問してくれる人”より、“安心して話せる空気をつくる人”に本音を見せやすいことがあります。すぐに結論を求めない男性が本音を話しやすい女性は、「で、結局どう思ってるの？」と急いで答えを求め