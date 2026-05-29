3人組グループ・NEWSの増田貴久が29日、都内で行われた「TAKAHISA MASUDA×ZOZOTOWN」プロジェクト新ブランド初お披露目発表会に登壇した。増田初のファッションブランド「Yellow」を立ち上げた。【写真】個性的ファッションずらり！「Yellow」で展開されるアイテムNEWSのライブにおいても2010年から衣装デザインやプロデュースを手掛けてきた増田。この日は自らが考案したMA‐1素材のつなぎにチェンジできるアウターや大好