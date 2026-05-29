タレントの矢口真里（43）が、朝にダッシュして乗車した新幹線での自撮りショットを公開し、話題となっている。【映像】矢口真里、顔の施術写真や新幹線での自撮りこれまでにもInstagramでたびたび自撮りショットを披露してきた矢口。2026年4月20日の投稿では「矢口真里43歳、ついに美容医療始めました!!」と施術中の様子を公開し、「すっぴんも綺麗すぎる」「たくさんやり過ぎて別人にはならないでくださいね」などの反響が寄