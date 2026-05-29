八代市の庁舎建設をめぐるあっせん収賄事件で、賄賂として受け取った現金を隠そうとした疑いで、警察は八代市議ら3人を再逮捕し、新たに会社役員ら3人も逮捕しました。組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）の疑いで新たに逮捕されたのは、東京都渋谷区の会社役員、渡邊裕人容疑者（49）と、八代市の団体職員、中村和博容疑者（51）、住所･職業不詳の伊藤卓也容疑者（51）の3人です。■再逮捕また、あっせん収賄の疑いで、先に逮捕さ