総務省は２９日午前、２０２５年国勢調査の速報値を発表した。昨年１０月１日時点の日本の総人口は１億２３０４万９５２４人（男性５９７７万８８２６人、女性６３２７万６９８人）で、２０年の前回調査と比べて３０９万６５７５人（２・５％）減った。減少数、減少率とも過去最大となり、人口減少が加速している。◇今回の国勢調査結果に基づいて衆院小選挙区（全２８９）の「１票の格差」を試算すると、議員１人当たりの人口